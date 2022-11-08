Аналитик назвал бои на Украине причиной увольнений тысяч IT-сотрудников Аналитик TelecomDaily Кусков: причиной увольнений IT-специалистов в мире стали бои на Украине

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Одной из причин повсеместных увольнений крупнейшими IT-компаниями тысяч сотрудников стала глобальная обстановка в мире, на которую повлияли боевые действия на Украине, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Между тем один из крупнейших в мире хедж-фондов — Elliott Management — уже предупредил инвесторов о том, что мировая экономика близка к гиперинфляции, что, в свою очередь, выльется в худший финансовый кризис со времён Второй мировой войны, пишет журнал «Компания».

По мнению аналитика, любая крупная организация в какой-то момент начинает оптимизировать собственную деятельность, пытаясь по-новому взглянуть на обстановку вокруг. Эксперт допустил, что, помимо вооружённого конфликта на Украине, на ситуацию с массовыми сокращениями IT-специалистов могли повлиять и другие факторы, однако необходимость реструктуризации в IT-гигантах уже давно назревала.

Рано или поздно это должно было произойти, — заключил Кусков.

Массовые увольнения в краткосрочной перспективе в любом случае приводят к резким тратам на выходные пособия и дальнейший временный аутсорс, считает, в свою очередь, HR-эксперт и руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян. По его словам, в будущем же при правильной стратегии показатели крупнейших IT-компаний могут улучшиться, а пока «штат в них раздут».

Ранее американский адвокат по правам рабочих Шеннон Лисс-Риордан подала в суд на Twitter из-за планов его нового владельца Илона Маска сократить штат в два раза без предварительного уведомления сотрудников в нарушение федерального и калифорнийского законодательства. Юрист просит суд вынести постановление, запрещающее компании устраивать такие массовые увольнения.