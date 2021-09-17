Аналитик: Австралия дала пощечину Франции из-за контракта по подлодкам

Франция получила доказательства того, что в экономической войне нет друзей. Австралия отлично это продемонстрировала, дав пощёчину Парижу, когда расторгла контракт на закупку французских подлодок. Об этом заявил РИА Новости французский эксперт, замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье.

Это сильная пощёчина Франции в то время, когда конкуренция в секторе военной промышленности очень высока. Франция была накануне исполнения крупнейшего контракта, который помогал бы её военно-морской промышленности в течение многих лет. Удар очень силён для Франции, — отметил эксперт.

По его словам, сделка была почти завершена в конце августа, но Австралия отвернулась от Франции и заключила соглашение с США и Великобританией.

Также Родье прокомментировал слова главы МИД Франции о том, что Джо Байден поступил, как его предшественник Дональд Трамп. По словам аналитика, «мы не живём в мире ангелов» и не нужно забывать, что у Франции в экономической войне нет союзников — только соперники.

С другой стороны помыслы Австралии по замене контракта с неядерных французских подлодок на ядерные американские ясны. Канберра (столица Австралии) опасается соседства Китая и учитывает угрозы, которые будут представлять китайские ВМС в регионе Южно-Китайского моря в течение будущих десяти лет.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания. Об этом ранее заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.