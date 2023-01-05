Аналитик Атлантического совета предсказал масштабное наступление Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинская сторона готовит силы для масштабного наступления, утверждает аналитик Атлантического совета Питер Дикинсон. По его словам, Киев собирается нанести удар по ВС РФ уже зимой. Как полагает эксперт, ВСУ готовятся напасть до того, как промерзнет земля, передает издание Euronews.

ВСУ сейчас собирают войска и экономят боеприпасы для новой крупной атаки, — сказал Дикинсон.

Аналитик Атлантического совета считает, что предсказанное им наступление ВСУ будет иметь решающее значение в борьбе за то, чтобы международная поддержка украинской стороны сохранилась.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью заявил, что Киев планирует провести серьезное наступление предстоящей весной. Он отметил, что в ближайшее время ожидаются поставки из США боевых бронированных машин Bradley, которые должны значительно повысить боеспособность подразделений ВСУ. В декабре же министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что ВСУ готовятся к наступательным действиям уже этой зимой.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в стране началась подготовка к получению американских ЗРК Patriot. По его словам, комплексы будут развернуты в ближайшее время. Кроме того, президент Владимир Зеленский вместе с дипломатами работают над поставками новых типов западного оружия, прежде всего танков и другой бронетехники.