Anadolu: Эрдоган может стать посредником в переговорах Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Эрдоган может посредничать в переговорах между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, предположил в интервью турецкому агентству Anadolu представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Он отметил «особую позицию» и «конструктивный подход» Турции в отношении России.

Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского, — сказал Калын.

В частности, он отметил «особую позицию» и «конструктивные прямые отношения» Турции в отношении России. Поэтому, полагает он, Турция могла бы организовать переговоры между Путиным и Зеленским.

Представитель Эрдогана добавил, что Турция поддерживает хорошие отношения как с украинской, так и с российской стороной и выступает против конфликта между ними. Турция, по его словам, старается снизить напряжённости между странами и выступает против событий, которые могли бы привести к войне в Донбассе. События вокруг донбасского региона, утверждает он, не должны превращаться в процесс усиления напряжённости путём провокаций.

Украина уже сильно пострадала от этих недавних конфликтов. Тысячи людей пострадали в Донбассе, поэтому мы готовы поддержать все шаги по снижению напряжённости, — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в контексте ситуации на Украине не приемлет ничьих красных линий. По его словам, из-за Украины у него будет долгий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома общался с журналистами перед тем, как отправиться из Вашингтона в резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Вопрос о красных линиях, о которых прежде говорил российский лидер Владимир Путин, возник, когда Байдена спросили, как предотвратить «вторжение России на Украину».

Ранее стало известно, что Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовёт!», говоря об ударных ракетных комплексах, подчеркнул, что Москва ответит тем, «кто нам так угрожает». При этом российский лидер выразил надежду, что ситуация не дойдёт до появления красных линий, которыми он назвал создание угроз для безопасности страны, исходящих со стороны Киева.