Амурские тигры забрели на приграничную с Россией территорию Китая

Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Два амурских тигра были замечены в приграничной с Россией Китайской провинции Цзилинь, уезд Хуньчунь. Полосатые важно шли по дороге и с любопытством разглядывали автомобиль, из которого их снимали люди. Видео съемки публикует Центр «Амурский тигр» в Приморье.

Тигры вели себя очень вальяжно, никуда не торопились и позировали людям 20 минут. Информацию о появлении полосатых передали в полицию. Правоохранительные органы известили местных жителей о необходимости закрыть все окна и двери.

Появление сразу двух амурских тигров оказалось не единственной новостью из животного мира Китая. Днем ранее в этой же провинции камеры наблюдений сняли дальневосточного леопарда. В данной местности леопард был замечен впервые за всю историю наблюдений.

Ранее Президент России Владимир Путин рассказал, как Россия помогла увеличить популяцию тигров в мире. Он отметил достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, где популяции большой дикой кошки уверенно растут, и назвал Приморье одним из основных мест обитания амурского тигра.