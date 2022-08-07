Amnesty International частично извинилась за доклад о преступлениях ВСУ Amnesty International извинилась за «боль» от доклада о преступлениях ВСУ, не отказавшись от его выводов

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Правозащитная организация Amnesty International (AI), ранее представившая доклад о нарушении украинскими военными правил ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые могли возникнуть после публикации, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации. При этом представители AI подчеркнули, что их главной целью являлась защита мирных граждан, поэтому они не отказываются от полученных выводов.

Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных. <...> Хоть мы остаемся верны результатам расследования, мы сожалеем о доставленной боли, — сказано в сообщении.

Согласно докладу организации, опубликованному 4 августа, украинские военные умышленно ставят под угрозу жизнь мирных граждан, размещая боевую технику в зданиях больниц и школ. При этом нет задокументированных случаев, когда ВСУ стремились бы минимизировать потери среди населения, эвакуируя людей из соседних зданий. Согласно их заявлению, расследование происходило непосредственно на месте преступления, а полученные данные подкрепляются доказательной базой.

Президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад международной правозащитной организации. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву. Глава государства назвал отчет AI искусственным и манипулятивным, направленным на «амнистирование России».