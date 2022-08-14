Amnesty International заявила о проверке ее доклада независимыми экспертами Amnesty International заявила о проверке ее доклада о ВСУ независимыми экспертами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International («Международная амнистия») о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины (ВСУ) проверят независимые эксперты. Анализу подвергнутся юридический и политический аспекты, говорится на сайте немецкого подразделения организации, сообщает ТАСС.

В настоящее время начинается процесс проверки на международном уровне, — отмечается в сообщении.

В Amnesty International уточнили, что эксперты также проверят само расследование, процесс его подготовки и сроки публикации.

Доклад, вызвавший споры, был опубликован 4 августа. В документе, в частности говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны, которое вылилось в размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах.

Ранее стало известно, что помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование и узнать, не получает ли «выгоды» от России Amnesty International, обвинившая Киев в нарушении законов ведения войны. Он отметил, что концепция международных гуманитарных организаций была дискредитирована докладом организации.