https://static.news.ru/photo/2cbb1510-b9a3-11e9-92ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правозащитная организация Amnesty International предупредила туристов, собирающихся посетить Соединённые Штаты, о высоком уровне насилия и об участившихся случаях массовых расстрелов в стране.

Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США сознательно и систематически игнорируют свои международные обязательства по обеспечению прав и безопасности граждан, — говорится на сайте организации.

Правозащитники также призвали провести в США реформы в сфере владения огнестрельным оружием.

Согласно данным американской полиции, 3 и 4 августа в результате стрельбы на улицах городов Эль-Пасо (Техас) и Дейтон (Огайо) погибли в общей сложности 30 человек и ещё более 50 получили ранения.

В Техасе людей расстрелял 21-летний белый американец Патрик Крузиос. В манифесте, опубликованном в соцсетях, он написал, что защищает США от «нашествия иностранцев», которые негативно влияют на экономику и культуру страны. Мотивы дейтонского стрелка пока неизвестны.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп связал массовые расстрелы в стране с проблемой психических заболеваний. По его словам, вопрос не решался годами, но это необходимо остановить.