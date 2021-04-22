16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Американскую военную базу в Багдаде обстреляли ракетами

01:41, 23 апреля 2021
Фото: Khalil Dawood/Xinhua/Global Look Press

Военная база США Victory, расположенная на территории международного аэропорта Багдада, подверглась обстрелу. По ней неизвестные выпустили три ракеты, сообщает телеканал al-Sumaria.

Отмечается, что одна ракета упала рядом со взлётно-посадочной полосой, две другие — недалеко от центральной тюрьмы.

Источник телеканала уточнил, что при обстреле получил ранение один гражданин Ирака. Огонь вёлся, предположительно, с западной стороны иракской столицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 апреля в Ираке на базу ВВС, где базировались американские военные, была совершена атака с воздуха. По объекту были выпущены две ракеты. Снаряды упали неподалёку от базы, заявил представитель местных сил безопасности. По его утверждению, в результате атаки ущерба причинено не было.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео