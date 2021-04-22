Американскую военную базу в Багдаде обстреляли ракетами

https://static.news.ru/photo/f9e53c8c-a3bc-11eb-a0ae-96000091f725_660.jpg Фото: Khalil Dawood/Xinhua/Global Look Press

Военная база США Victory, расположенная на территории международного аэропорта Багдада, подверглась обстрелу. По ней неизвестные выпустили три ракеты, сообщает телеканал al-Sumaria.

Отмечается, что одна ракета упала рядом со взлётно-посадочной полосой, две другие — недалеко от центральной тюрьмы.

Источник телеканала уточнил, что при обстреле получил ранение один гражданин Ирака. Огонь вёлся, предположительно, с западной стороны иракской столицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 апреля в Ираке на базу ВВС, где базировались американские военные, была совершена атака с воздуха. По объекту были выпущены две ракеты. Снаряды упали неподалёку от базы, заявил представитель местных сил безопасности. По его утверждению, в результате атаки ущерба причинено не было.