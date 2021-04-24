Американского посла вызвали в МИД Турции после заявления Байдена

https://static.news.ru/photo/7fc03012-a559-11eb-8090-96000091f725_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вынужден явиться в МИД Турции, куда его вызвали после заявления американского президента Джо Байдена о геноциде армян. Там дипломату заявили протест по поводу слов хозяина Белого дома, сообщает Reuters.

Заявление Байдена о том, что в начале XX века в Османской империи происходил геноцид, «полностью опроверг» глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он считает, что слова президента США основаны «исключительно на популизме».

Заместитель же министра иностранных дел Турции информировал Саттерфилда, что заявление Вашингтона не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».

Турецкая сторона подчеркнула, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям Турции и США, которые будет трудно исправить.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал «исторической ошибкой» заявление Джо Байдена о геноциде армян. Оба руководителя государств осудили решение хозяина Белого дома. Алиев отметил, что заявление Байдена является неприемлемым и наносит значительный ущерб «формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».