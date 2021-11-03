Американское разведывательное судно вошло в Средиземное море

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Оснащённое гидроакустической разведывательной системой SURTASS-E судно Соединённых Штатов вошло в Средиземное море. Об этом свидетельствуют данные международной системы мониторинга (AIS).

Корабль гидроакустической разведки HOS Red Rock используется командованием ВМС США для слежения за подводными лодками противника. Судно принадлежит компании Hornbeck Offshore. Эта компания ранее заключила контракт с военными на сумму в $40 млн.

Ранее стало известно, что Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, который зашёл в акваторию Чёрного моря для проведения совместных операций с партнёрами по НАТО.

О направлении флагманского командного корабля Mount Whitney в Чёрное море сообщил Шестой флот США. Судно должно принять участие в совместных операциях с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе.