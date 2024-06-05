Американское посольство в Ливане обстреляли Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута

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Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута, сообщила ливанская армия на своей странице в соцсети X. Отмечается, что стрелявший был ранен и задержан. Утверждалось, что здание обстреливали несколько человек, однако эта информация не нашла подтверждения после проведения армейских поисковых мероприятий.

Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен. Его задержали и отправили в больницу для лечения, — сказано в публикации.

Сотрудники посольства США в Ливане на странице дипведомства в X уточнили, что не пострадали в результате стрельбы. Другие подробности не приводятся.

В мае сообщалось, что водителя грузовика, который протаранил ворота посольства России в Дублине в 2022 году, частично оправдали по обвинению в опасном вождении. Обвиняемый 51-летний гражданин Ирландии Десмонд Уизли останется под стражей. Подрядчик, который ремонтировал ворота консульства, оценил нанесенный ущерб в €13 тысяч.

До этого в российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью. Началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом. Кроме того, молдавская полиция задержала мужчину, который бросил два «коктейля Молотова» на территорию посольства России в Кишиневе.