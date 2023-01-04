Американское «миротворчество» по-республикански

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Переход палаты представителей американского конгресса под контроль республиканцев мало что изменит в штатовской политике в отношении конфликта на Украине. Разве что контроль над циркулируемыми бюджетными средствами станет чуть жестче. В остальном — прежняя двуединая тактика: накачка ВСУ все более летальным оружием и параллельно игра в заморозку конфликта. Особенно, если все попытки ВСУ перейти в новое наступление провалятся.

Между тем активно тиражируемые западной прессой свидетельства того, что Вашингтон активно пытается способствовать замораживанию конфликта на Украине и даже намерен образумить окончательно потерявшего берега Зеленского, могут иметь только одно логичное объяснение. На данном этапе американцы смогли достичь сразу целого «пакета» своих давних целей. А потому заинтересованы в том, чтобы снизить остроту конфликта, который уже откровенно вредит европейским союзникам и стимулирует если и не стопроцентно антиамериканские настроения, то явное недовольство политикой США.

Доходит уже до откровенного курьеза. Вбрасывается информация о том, что американцы, посовещавшись, дескать, с китайскими партнерами, запретили подопытным полякам поставлять украинцам еще советские самолеты МиГ-29, дабы, понятное дело, не раскручивать конфликт дальше. С одной стороны, инспираторы вброса засвидетельствовали на всякий случай уважение Пекину, с которым консультируются. С другой, отчего-то воспрепятствовали поставкам старых самолетов, куда менее эффективных на поле боя, чем те же ракетные системы HIMARS или дроны-камикадзе, которые идут потоком на Украину.

Фото: Axel Heimken/Global Look Press РСЗО HIMARS

Тем не менее все, кто интересуется нынешним конфликтом, наслышаны и об инициативе помощника Байдена по нацбезопасности Джека Салливана по замораживанию противостояния, и о призывах его коллеги Энтони Блинкена, обращенных к Зеленскому, стать более открытым к переговорам.

С чего бы это янки стали столь показательными сторонниками снижения остроты противостояния? Видимо, действительно достигнуты тактические цели, о которых говорили все предыдущие годы. Взорваны без видимых последствий для истинных, хоть и неназываемых террористов-подрывников три нитки «Северных потоков», а четвертая не может быть запущена по причине отсутствия сертифицирования. Отныне Америка сможет поставлять в Старый свет газа столько, сколько позволяют ее добывающие мощности. Причем гарантированно по ценам, которые обеспечат рентабельность любых сланцевых разработок.

Соответственно, коллективными силами делается попытка ударить по российскому углеводородному экспорту путем установления потолка цен. А политика установления потолков выглядит еще и тестом на реальность российской суверенности.

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Кроме того, удалось действительно на нынешнем этапе разорвать исторические связи России с Европой. Такой транспортной блокады не было даже в самый разгар холодной войны. Россия выдавливается или вынуждена уйти из всех совместных континентальных политических структур. Более того, начинают расшатываться союзные структуры, возникшие на база СНГ.

Наконец, давно американский ВПК не был так надежно обеспечен заказами на годы вперед. Помимо плановых поставок военной техники союзникам по НАТО, новой графой прибыли стала замена еще советского вооружения, которое восточноевропейские сателлиты поставили на Украину, новым оружием американского производства.

Другое дело, что европейцы, теряющие капиталы, рабочие места и даже современные стартапы, все громче обвиняют заокеанских партнеров в том, что они бессовестно наживаются, благодаря ими же инспирированной напряженности. Хотя так и было всегда, есть ли чему удивляться?

Потому американцам хотелось бы пока успокоить страсти в Старом Свете, добившись подвешивания конфликта на Украине, ограничив масштабы его горячей стадии. Тем более что такая форма перемирия вместо окончательного урегулирования позволит и впредь держать союзников в нужном напряжении. Но пока у них могут возникнуть иллюзии насчет большей сдержанности при контроле республиканцев над нижней палатой конгресса, которая и утверждает бюджет США.