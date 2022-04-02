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Американский журналист: Украина устроила провокацию в Буче для призыва НАТО

Журналист из США Трейси заявил, что Украина устроила провокацию в Буче для вовлечения НАТО
03:53, 04 апреля 2022
Американский журналист: Украина устроила провокацию в Буче для призыва НАТО Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Американский журналист Майкл Трейси заявил, что украинские власти с помощью пропагандистских материалов о событиях в Буче хотят подтолкнуть США и НАТО к участию в боевых действиях. Он отметил, что западные СМИ не проверяют должным образом поступающую от Киева информацию. По его словам, американские журналисты позабыли обо всех стандартах журналистики, написал мужчина на своей странице в Twitter.

Эта последняя попытка склонить США/НАТО к военному вмешательству не отличается тонкостью, — написал Трейси.

Он добавил, что западная пресса «с радостью» берёт фото и видео украинского правительства и представляет их в качестве подтверждённых фактов. По мнению журналиста, в США усилится лоббирование военного вмешательства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча.

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