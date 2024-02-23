Американский журналист сделал неожиданное заявления об Авдеевке Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки 10 лет ждали прихода россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Жители Авдеевки на протяжении 10 лет ждали прихода российских войск, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер. Большинство беженцев счастливы уходу из населенного пункта украинских солдат.

Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку, — подчеркнул журналист.

Ветеран пообщался с жительницей населенного пункта. По ее словам, Авдеевка была неотъемлемой частью России и должна оставаться таковой всегда.

Ранее жители города в Покровском районе Донецкой области начали подавать документы на гражданство России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На российский паспорт заявки уже подали 29 человек. Заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар добавил, что у жителей Авдеевки с гражданством РФ будет возможность проголосовать на выборах президента страны в том числе в пунктах временного размещения. По его словам, также предусмотрены и мобильные избирательные участки.

В свою очередь замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что несогласных с политикой России жителей новых регионов следовало бы ссылать в Сибирь. Нелояльные граждане, получившие российские паспорта и ждущие украинских танков, должны пройти перевоспитание в трудовых лагерях, пояснил он.