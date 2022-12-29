Американский журналист рассказал, как Запад подрывает Россию изнутри Американский журналист Мерфи: пожары в России были результатом диверсии западных шпионов

Фото: CIA/Global Look Press

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) использует шпионов стран-европейских членов НАТО для попыток саботажа в России. Об этом на своем официальном сайте написал американский журналист Джек Мерфи. При этом он подчеркнул, что разведчики из США не участвуют в саботаже напрямую, а занимаются координацией и контролем за проведением операции.

По словам трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий, — написал журналист.

Он отметил, что европейские разведывательные ячейки имеют право высказаться за то или иное место проведения очередного саботажа, поскольку именно их люди берут на себя все основные риски.

При этом представитель ЦРУ Тэмми Торп заявил о непричастности США к взрывам и пожарам на территории РФ. По словам Мерфи, согласно разделу 50 Кодекса США, ЦРУ и другие правительственные службы имеют имеют право отрицать причастность к проведению спецопераций «ради обеспечения нацбезопасности».

Журналист считает, что чем дольше продлится конфликт на Украине, тем более дерзкой будет становиться диверсионная кампания Запада.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Кабардино-Балкарии двух мужчин, готовивших теракты в городе Чегем. Представители ФСБ заявили, что граждане готовили теракты по заданию спецслужб Украины. Преступники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем и были убиты.

Кроме того, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделении полиции в Пятигорске. Преступление готовили сторонники организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как рассказали в ведомстве, в группу входили граждане республик из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали совершение диверсионно-террористической акции по указанию зарубежных кураторов.