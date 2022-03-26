Американский журналист рассказал, как США используют Украину

Американский журналист Гленн Гринвальд заявил. что США с 2014 года специально занимались милитаризацией Украины для противостояния с Россией, отправляя в Киев своих военных советников. Об этом Гринвальд написал в своём блоге, отметив, что Украины была только «расходным материалом» во внешней политике Соединённых Штатов.

Журналист отмечает , что американское оружие в результате перешло в руки нацбатальонов, которые связаны с ВСУ. И хотя Украина не является членом НАТО, альянс нашёл способ таким образом расшириться, уверен Гринвальд.

Основной целью США журналист называет столкновение Киева с Москвой. В целом администрация Байдена делает именно то, о чём предупреждал бывший президент Обама в 2016 году: рискует начать войну между двумя крупнейшими ядерными державами мира из-за Украины, — резюмировал репортёр.

Ранее телекомпания NBC опубликовала результаты опроса общественного мнения относительно нынешней политики администрации президента США. Согласно результатам исследования, менее половины американцев положительно оценивают проводимую Белым домом и его хозяином Джо Байденом политику в условиях возросшей напряжённости между Россией и Украиной.