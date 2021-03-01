Журналист из США рассказал о единой американской позиции по Крыму

https://static.news.ru/photo/a9b007c4-7a9a-11eb-8dbd-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Ждать признания Крыма территорией РФ не стоит, поскольку ни один конгрессмен США или политик не считает полуостров российским. Об этом заявил американский журналист Майкл Бом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает Крым частью России. Он напомнил, что семь лет назад РФ «нарушила нормы международного права» и «вторглась» в Крым. По словам Байдена, США продолжают поддерживать Украину и её союзников, как это было и с начала конфликта.

Я думаю, что не признают [Крым российским], потому что это принципиальная позиция США. Нет зависимости, республиканец или демократ. Я не знаю ни одного политика, конгрессмена, который поддерживает эту аннексию. Вряд ли эта позиция изменится, — сообщил Бом URA.ru.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с зарубежными партнёрами в формате так называемой Крымской платформы. По его словам, эта мера направлена на «деоккупацию» Крыма. В документе оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар, перечисляются меры по защите культуры и прав жителей полуострова. Экс-генпрокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала проведение этого мероприятия подстрекательством к совершению международного преступления против целого народа.