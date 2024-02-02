Американский журналист раскрыл, кого не пускают в бункер Зеленского Саймон Шустер: в бункер президента Украины не пускают иностранцев

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иностранцам запрещено посещать бункер президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в интервью изданию «Украинская правда» журналист Time, автор биографии главы украинского государства Саймон Шустер. Он признался, что все написанное о жизни в бункере основано на интервью с Зеленским и его помощниками.

Бункер — та его часть [здания Офиса президента Украины], куда меня не пускали никогда, четко говорили: «Забудь». Туда иностранцев вообще не пускают. <...> Служба охраны сказала, что это исключено, — заявил журналист.

Шустер также отметил, что западные сотрудники СМИ часто путают в текстах бункер и здание Офиса президента Украины. Одна газета ошибочно написала, что журналист посещал убежище украинского лидера, в связи с чем Шустеру пришлось просить изменить заголовок статьи.

Ранее он рассказал, что страны Запада пытались подтолкнуть Украину к уступкам во время переговоров с Россией, прошедших весной 2022 года. Шустер добавил, что западные партнеры давили на украинского президента, чтобы он принял условия Москвы. Кроме того, они предлагали ему сформировать правительство в изгнании.

Также журналист утверждал, что слабое место Зеленского заключается в его сильной зависимости от любви публики. Ситуацию, по его словам, усугубляет полная неспособность президента адекватно реагировать на критику. По его мнению, пока Зеленский у власти, стране будет тяжело вернуть телеканалы под управление их законных владельцев и покончить с военной пропагандой. Украинский лидер понимает, что в таком случае они начнут его критиковать, пояснил Шустер.