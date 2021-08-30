Американский военный рассказал о необычном вооружении «Адмирала Кузнецова»

Россия может применить необычное техническое решение на своём единственном авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», снова разместив на нём противокорабельные ракеты. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на статью издания The National Interest.

Ракетные аппараты на авианосце? Теперь это безумие. На некоторых старых фотографиях российского корабля «Адмирал Кузнецов» можно обнаружить нечто странное — двенадцать вертикальных пусковых труб для мощных противокорабельных ракет П-700, — отмечает американский военный эксперт Дэвид Экс в интервью изданию.

Американский специалист отметил, что данные трубы закрываются специальными откидными люками и на российском авианосце их закрыли ещё в начале 2000-х годов, однако недавно их снова видели открытыми.

Учитывая, что на Западе уже давно отказались от использования тяжёлого вооружения на кораблях, подобные действия со стороны России на авианосце выглядят крайне необычно, считает военный эксперт.

Из-за того, что отношения между Россией и США ухудшаются, начинают расползаться слухи о возвращении противокорабельных ракет на российский авианосец «Адмирал Кузнецов», а это не приведёт ни к чему хорошему, резюмировал Экс.

Ранее гендиректор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт по графику, однако испытания судна будут отложены из-за технических проблем.