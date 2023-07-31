Американский военный раскрыл «промышленные масштабы» потерь ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ начали терять солдат в «промышленных масштабах»

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины приводит к гибели украинских военных в «промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls. По его мнению, единственной надеждой Киева переломить ситуацию в свою пользу остаются истребители F-16, однако несмотря на обещания США, неизвестно, когда самолеты окажутся на Украине.

Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла, — сказал Макгрегор.

Он также отметил, что инфраструктура Украины так и не была подготовлена к обслуживанию армии, при этом Россия ежедневно наращивает военный потенциал, выпускает новые вооружения, ракеты, снаряды и артиллерийские боеприпасы. По словам Макгрегора, в настоящее время РФ «является такой грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года».

Ранее Макгрегор заявил, что армия Украины разваливается под натиском российских сил. По его словам, украинские военные делают все возможное, но несут большие потери. Полковник полагает, что ВСУ достигли критической отметки своих возможностей.

Также полковник заявил, что все больше стран Европы меняют свое отношение к конфликту на Украине и желают его скорейшего завершения. По его мнению, причиной стал провал контрнаступления украинских сил. Тем не менее Соединенные Штаты Америки и Великобритания не хотят признавать неудачу ВСУ, добавил Макгрегор.