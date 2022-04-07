Американский военный аналитик обвинил украинские войска в убийствах в Буче

Американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что люди, погибшие в городе Буча, стали жертвами украинских силовиков. Об этом он сообщил на вебинаре по событиям на Украине, данные которого приводит РИА Новости. Сославшись на заявления российских военных, Риттер заявил, что те были в хороших отношениях с местным населением, тогда как украинские войска после ухода русских проводили чистку среди предполагаемых коллаборационистов.

Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские, — сказал Риттер.

Он также отметил, что коллаборационистом с точки зрения украинских войск считался всякий, кто участвовал в обмене сухпайков российских солдат на местные продукты. По словам Риттера, после ухода российских войск украинские каратели объявили о начале «сафари»: стреляли в мирных граждан на улицах, стучались в двери к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. Кроме того, тела на видео из Бучи не выглядят как пролежавшие несколько дней с момента ухода российских войск.

Эти люди были убиты 1 апреля украинской национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершённое русскими. <...> Это война пропаганды, не похожая ни на что из того, что мы видели в наше время, — заключил Риттер.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.