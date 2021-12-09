Американский телеведущий назвал конфронтацию с Россией бессмысленной

Американский телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Джо Байден слаб. Также знаменитость признал бессмысленность конфронтации с Россией, указав на то, что такая политика не приведёт к положительным итогам.

Да, это безумие. От военной конфронтации с президентом России Владимиром Путиным мы не только ничего не выиграем, но и многое потеряем, — начиная с многих тысяч жизней простых американцев, — сказал Карлсон.

Он заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден «непопулярен, недееспособен и вообще в отчаянии». По его словам, на фоне роста напряжённости в Донбассе соратники президента Штатов подталкивают его к военному вмешательству. Тем не менее, Карлсон уверен, что украинский кризис — «во многом детище помощников самого Байдена».

Кроме того, Карлсон заметил, что для Россия ключевым является вопрос НАТО. Так, по его мнению, существование альянса заключается в том, чтобы «изводить» российского лидера, у которого нет планов вторгаться в Западную Европу.

Ранее в российском посольстве в США назвали безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России. Политик заявлял, что Штаты могут пойти на такой шаг из-за ситуации вокруг конфликта на Украине.