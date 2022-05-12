Американский сенатор заблокировал проект помощи Украине на $40 млрд Американский сенатор Рэнд Пол заблокировал проект помощи Украине на $40 млрд

Капитолий Конгресса США / Фото pixabay.com

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму в 40 миллиардов долларов. Политик обосновал своё решение тем, что присягал на верность США, а не другому государству. По его словам, экономический кризис в Соединённых Штатах не позволяет оказывать такую помощь стороннему государству, пишет РИА Новости.

Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США. Самая большая угроза для США сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара, — рассказал Пол.

Он добавил, что Вашингтон не может играть роль мирового жандарма в ущерб собственному бюджету. Он призвал конгресс «тщательно взвесить затраты» в случае принятия такой инициативы.

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк ранее признала превосходство России в информационном пространстве. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом она назвала дезинформацией поступающие из России сведения о происходящем на Украине. Дипломат отметила, что США должны прикладывать больше усилий в этом направлении. Она призвала руководство США быть более креативным в этом вопросе.