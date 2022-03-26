Сенатор США заявил, что слова Байдена о Путине создают напряжённость

Заявления американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине ведут к огромным проблемам, которые власти США ранее всеми силами пытались избежать, сообщил в интервью телекомпании CNN сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо). Он отметил, что призыв к свержению правящего режима часто становится причиной эскалации напряжённости.

Он выступил с хорошей речью, но я бы хотел, чтобы он придерживался текста. Каждый раз, когда ты говоришь или даже, как в данном случае, предполагаешь, что политика заключается в смене режима, это ведёт к огромной проблеме. Нынешняя администрация стремилась избежать её всеми силами. Мало что ведёт к эскалации напряжённости в такой степени, как призыв к смене режима, — сказал Риш.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер «не может оставаться у власти».

В Белом доме позже пояснили, что американский лидер не призывал к смене режима в РФ. В администрации Байдена отметили, что глава государства имел в виду то, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении других стран.