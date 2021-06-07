Американский сенатор назвал РФ «преступным предприятием»

США должны «относиться к России как к преступному предприятию», учитывая проведённые на страну кибератаки. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии от штата Миссури Рой Блант, сообщает Business Insider.
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Вы знаете, они укрывают преступников, они не ценят верховенство закона или какой-либо уровень личной свободы. И я думаю, что мы должны сопротивляться, — указал сенатор.
Ранее стало известно, что Россия должна прекратить кибератаки, которые якобы ведутся с её территории. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN. Он отметил, что на Москве «лежит обязанность» обеспечить прекращение подобных действий. Также он высказал мнение, что властям и частному сектору США следует укрепить защиту от кибератак.