Американский сенатор назвал РФ «преступным предприятием»

https://static.news.ru/photo/b8691e08-c71c-11eb-a0a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США должны «относиться к России как к преступному предприятию», учитывая проведённые на страну кибератаки. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии от штата Миссури Рой Блант, сообщает Business Insider.

Издание отмечает , что свой тезис республиканец озвучил в ходе выступления на телеканале NBC News, когда ведущий Чак Тодд спросил его о том, как Вашингтон должен реагировать на «российскую агрессию». Блант подчеркнул, что Белый дом должен противостоять Кремлю.

Вы знаете, они укрывают преступников, они не ценят верховенство закона или какой-либо уровень личной свободы. И я думаю, что мы должны сопротивляться, — указал сенатор.

Ранее стало известно, что Россия должна прекратить кибератаки, которые якобы ведутся с её территории. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN. Он отметил, что на Москве «лежит обязанность» обеспечить прекращение подобных действий. Также он высказал мнение, что властям и частному сектору США следует укрепить защиту от кибератак.