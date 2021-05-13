Американский самолёт доставил в Израиль тайный груз с военной базы

https://static.news.ru/photo/d69a3ec4-b3e5-11eb-9c31-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

Тяжёлый военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III американских ВВС 13 мая доставил в столицу Израиля Тель-Авив некий тайный груз. О посадке воздушного судна в авиагавани имени Бен-Гуриона свидетельствуют данные портала Flightradar.

Исходя из сообщения Telegram-канала «Военный обозреватель», американский самолёт вылетел в ночь на четверг с военной базы Рамштайн на территории Германии. Судно приземлилось в Израиле рано утром. По имеющимся сведениям, самолёт ВВС США доставил в Тель-Авив на своём борту некий тайный груз.

Спустя некоторое время после посадки в Тель-Авиве C-17A снова отправился на базу Рамштайн. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что израильские военные ведут подготовку к наземной операции на территории сектора Газа, однако пока руководство не давало команды о её проведении. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.

По словам пресс-секретаря израильской армии обороны Йонатана Конрикуса, за последние дни Израиль в результате ракетных обстрелов потерял одного военного и шесть гражданских лиц. Израиль же в ходе операций ликвидировал примерно 30 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад», включая несколько высокопоставленных руководителей.