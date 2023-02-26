Американский самолет-разведчик заметили над границей Молдавии и Румынии

Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Global Look Press

Разведывательный самолет США Bombardier Challenger 650 Artemis был замечен в воздушном пространстве Румынии на границе с Молдавией, сообщает Telegram-канал портала «Украина.ру». Отмечается, что задачей экипажа стал мониторинг военной активности вокруг Приднестровья. На карте сервиса по отслеживанию движения самолетов Flightradar можно увидеть, как судно совершило несколько налетов между городами Румынии Констанца и Сучава.

Американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis сегодня активно работал в воздушном пространстве Румынии на границе с Молдавией, — сказано в публикации.

Такие же самолеты ранее замечали у границ России и Белоруссии.

Ранее МИД России предостерег Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, предупредили в МИД.