Американский самолёт-разведчик пролетел над Донбассом

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США летает более суток над территорией Донбасса. Это первый полёт подобного «разведчика» в небе над регионом, он изучает линии соприкосновения между конфликтующими сторонами, сообщает украинское издание «Страна.ua». Также самолёт пролетел непосредственно над Киевом и находился рядом с северными границами Крыма — в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения, — говорится в сообщении.

Также самолёт пролетел непосредственно над Киевом и находился рядом с северными границами Крыма — в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях Украины. Ранее этот же самолёт провёл разведывательный полет над Чёрным морем, после чего направился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.

Официальных сообщений от силовых ведомств на данный момент нет. Однако, по данным издания, до этого на данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-30 ВКС России сопроводил над Чёрным морем самолёт-разведчик ВМС США. За последнюю неделю это был уже третий полёт разведывательных бортов стран — участниц НАТО возле границ России.

Чтобы не допустить нарушения государственной границы и для опознания воздушного судна в воздух подняли истребитель Су-30. Экипаж российского самолёта идентифицировал его как самолёт-разведчик Р-8А ВМС США. Сопроводив иностранный борт, лётчики РФ не допустили нарушения границы.