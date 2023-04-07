Американский разведчик рассказал, как США спонсируют проигравшую Украину Отставной морпех США Риттер: армия Украины уже разбита

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Global Look Press

Артиллерийская ракетная система M142

США, по сути, спонсируют уже проигравшую Украину, заявил отставной офицер разведки морской пехоты страны Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие, однако это приведет только к большему числу жертв. За все происходящее он «поблагодарил» президента страны Джо Байдена.

Это оружие не имело значения раньше, оно не будет иметь значения и сейчас. Это просто приведет к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке. Спасибо, Джо Байден, — сказал Риттер.

Отставной разведчик добавил, что Киев уже проиграл в конфликте. По его мнению, армия Украины разбита.

Ранее Риттер сказал, что поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно. По его словам, украинские войска ничего не смогут сделать, чтобы помешать РФ разгромить их. Отставной морпех отметил, что поражение Украины будет для Вашингтона ударом «лицом в грязь». Риттер указал, что США поддерживают Украину, однако это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», добавил он.