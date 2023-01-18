Офицер разведки США Риттер: Путин одним решением указал Западу на его место

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин смог навязать Западу волю России, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, российский лидер превратил страну в независимое от западного диктата государства. Риттер отметил указ Путина о выходе из соглашений Совета Европы.

Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены, — подчеркнул Риттер.

Теперь, заметил отставной разведчик, для Запада закрылось окно возможностей для заключения договоренностей с Россией. Он добавил, что Москва будет согласна на дипломатические контакты исключительно на собственных условиях.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Известно, что представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы назначен замглавы МИД Александр Грушко.

В документе указывается, что речь идет о следующих соглашениях: Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.