Американский разведчик призвал наемников покинуть Украину и избежать смерти Отставной морпех США Риттер: наемникам стоит покинуть Украину, иначе их убьют

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западным наемникам, выступающим на стороне Украины, нужно вернуться домой, иначе они все умрут, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ситуация становится только хуже. По мнению Риттера, Запад безосновательно полагает, что Россия бездействует, и это является главным просчетом.

Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт, — сказал отставной офицер.

Бывший разведчик заметил, что ВСУ в реальности несут огромные потери. Кроме того, подчеркнул он, можно увидеть, как много украинской техники уничтожено к настоящему моменту.

Риттер напомнил об успехах ВС РФ в Сирии. По его словам, там российские военные успешно противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные территории.

Ранее Риттер сказал, что США, по сути, спонсируют уже проигравшую Украину. По его словам, Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие, однако это приведет только к большему числу жертв. За все происходящее он «поблагодарил» президента страны Джо Байдена.