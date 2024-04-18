Американский разведчик кружил над Черным морем во время удара по Крыму Flightradar: дрон США летал над Черным морем во время атаки на аэродром в Крыму

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

RQ-4 Global Hawk

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 был замечен над Черным морем неподалеку от Крыма, об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. По его данным, дрон кружил над российскими водами в тот момент, когда Вооруженные силы Украины ударили по аэродрому на полуострове. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным портала, 16 апреля американский разведчик вылетел с военной авиабазы на острове Сицилия в Италии. После этого к 14:00 по московскому времени он был замечен рядом с Крымом, беспилотник периодически выключал транспондер. В общей сложности он находился над акваторией Черного моря 19 часов и курсировал в 100 километрах от российской границы.

Согласно информации портала, в момент атаки ВСУ американский беспилотник продолжал летать в указанном районе. Он вернулся на авиабазу только спустя несколько часов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности вооруженных сил страны к удару по аэродрому в крымском Джанкое. Политик поблагодарил главнокомандующего армией Александра Сырского за проделанную работу. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.