Американский посол покинул резиденцию в Москве

Американский посол в Москве Джон Салливан уехал из своей резиденции в российской столице. Предположительно, он направляется в аэропорт, откуда вылетит в Вашингтон, сообщает корреспондент ТАСС.
По данным агентства, Салливан
Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации». Такая рекомендация последовала на следующий день после введения США новых ограничений для России.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась тем, что Соединённые Штаты никак не комментируют отъезд своего посла в РФ Джона Салливана. Она заметила, что в связи с этим американские СМИ обращаются за информацией в российское ведомство, что вызывает некоторые неудобства.