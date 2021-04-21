Американский посол покинул резиденцию в Москве

https://static.news.ru/photo/a89efb86-a32d-11eb-a01b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский посол в Москве Джон Салливан уехал из своей резиденции в российской столице. Предположительно, он направляется в аэропорт, откуда вылетит в Вашингтон, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, Салливан сел в автомобиль, куда погрузили также три его чемодана, и выехал за пределы резиденции.

Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации». Такая рекомендация последовала на следующий день после введения США новых ограничений для России.

В то же время портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США сообщал, что Салливан не планирует поездку в Вашингтон для консультаций. Поездку дипломата на родину собеседник издания объяснил тем, что посол намерен проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации Белого дома. Согласившись продолжать службу на своём посту в течение неопределённого срока, дипломат не имел возможности лично проконсультироваться с новыми властями США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась тем, что Соединённые Штаты никак не комментируют отъезд своего посла в РФ Джона Салливана. Она заметила, что в связи с этим американские СМИ обращаются за информацией в российское ведомство, что вызывает некоторые неудобства.