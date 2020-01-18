Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправлен в отставку в результате крупных политических перестановок. Имя его преемника пока неизвестно,
Предполагается, что официально об отставке главы ведомства будет объявлено 23 января на мероприятии для иностранных дипломатов. Тогда же станет известно имя нового министра.
Причины смены главы МИДа не называются. Однако портал отмечает, что это может заметно повлиять на дипломатическую позицию КНДР в будущем.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с днём рождения. Первый замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что это не станет поводом для радости и возвращения к диалогу с Вашингтоном.
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