https://static.news.ru/photo/1d746602-39fe-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Ли Ён Хо Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправлен в отставку в результате крупных политических перестановок. Имя его преемника пока неизвестно, сообщает американский портал NK News.

Предполагается, что официально об отставке главы ведомства будет объявлено 23 января на мероприятии для иностранных дипломатов. Тогда же станет известно имя нового министра.

Причины смены главы МИДа не называются. Однако портал отмечает, что это может заметно повлиять на дипломатическую позицию КНДР в будущем.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с днём рождения. Первый замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что это не станет поводом для радости и возвращения к диалогу с Вашингтоном.