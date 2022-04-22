Американский полковник заявил, что «лучшие силы Украины» уничтожены

Боевые действия в восточной части Донбасса и вдоль побережья Азовского моря окончательно добьют оставшееся от «лучших сил Украины», заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону на телеканале Fox News. По его мнению, многомиллиардные поставки ВСУ вооружения и экипировки не принесут должного эффекта, а занятая Америкой линия лишь принесёт больше человеческих жертв.

ВС РФ намерены уничтожить основные украинские силы, и эта задача почти выполнена. <...> Горькая правда заключается в том, что американские власти отправляют массу украинцев на смерть, не надеясь на значительные достижения, — отметил Макгрегор.

Он предположил, что основные интересы Кремля сосредоточены на востоке Украины: когда там сосредоточат артиллерию и прочий арсенал, Вооружённые силы РФ не будут посылать войска на запад, а продолжат наносить удары издалека.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с NEWS.ru заявил, что если Одессы не будет в составе Украины и если будет нарушена железнодорожная инфраструктура страны, встанет вопрос о капитуляции Киева. Таким образом он прокомментировал заявление командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева, что России надо установить контроль над югом Украины.