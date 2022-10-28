Американский политолог уличил Запад в непонимании происходящего на Украине Политолог Хумински: Запад слабо представляет цели Украины, потери и ход боевых действий

Фото: Министерство обороны РФ

Запад имеет слабое представление о целях Украины, ее потерях и о ходе боевых действий. Таке мнение высказал в статье для журнала Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински. По его словам, Киев успешно контролирует информационное пространство и это, вероятно, создает ложную картину для западных союзников.

Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ, — написал политолог.

Он также отметил, что Германия и Франция расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польше, США и Великобританией. В этой связи, по мнению эксперта, западному единству грозит раскол, что откроет новые возможности для России.

Ранее лидер Японской партии реформ Еити Мисудзоэ в своей статье для JB Press предположил, что усталость жителей Европы от событий на Украине усилится с приходом холодов. По его мнению, помощь Запада, которая является «настоящим спасательным кругом» для Киева, не может быть бесконечной. Поддержка осуществляется за счет налоговых платежей западных стран и их жители уже ощутили «серьезную усталость» от Украины.