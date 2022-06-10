Американский политолог оценил готовность армии России усилить наступление Американский политолог Саймс: ВС РФ готовы усилить наступление, несмотря на поставки вооружения Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы России готовы усилить наступление на Украине, несмотря на поставки вооружения Киеву, заявил американский политолог Дмитрий Саймс. В разговоре с ИА SM-News он отметил, что об атакующих действиях ВСУ говорить не приходится.

Преодолимо ли это? Всё преодолимо, потому что у России есть способность к дальнейшей эскалации, к тому, чтобы перейти от спецоперации к каким-то более масштабным действиям, более масштабным приготовлениям, — сказал Саймс.

Он добавил, что важнейший фактор в конфликте — российское ядерное оружие, в том числе тактическое. По мнению политолога, его даже не обязательно применять, чтобы показать: «поражение вариантом не является».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что представление о том, что Россия не применит ядерное оружие, ошибочно. Оно может быть использовано в ответ на ядерный удар либо угрозу существованию страны.

По словам Медведева, ядерная война — это конец человечества и допустить её нельзя. Но в истории человечества уже были случаи применения ядерного оружия, поэтому говорить о неприменении такого сценария не стоит. При этом зампред Совбеза отметил, что после таких слов появляются комментарии о том, что «русские всех пугают», чего бы он точно не хотел.