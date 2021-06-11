Американский политолог назвал общую угрозу для США и России

https://static.news.ru/photo/b9d6c736-cc2b-11eb-b803-96000091f725_660.jpg Фото: artemias_flickr.com

США и Россия могут заключить союз против Китая, поскольку он представляет угрозу для обеих стран. Такое мнение высказал директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис. Публикации появилась на портале 19FortyFive.

Эксперт считает, что у Вашингтона и Москвы есть основания опасаться возможных глобальных изменений на международной арене. В частности, речь идёт о растущем могуществе Китая.

Россия должна быть обеспокоена тем, что в перспективе территории её «ближнего зарубежья» могут со временем перейти под контроль Китая, — заметил политолог из США.

В США опасаются, что китайская экономика может в будущем «превзойти американскую и российскую вместе взятые». Это приведёт к росту военной мощи Поднебесной. В связи с этим США и Россия могут заключить союз против Китая. По мнению Казианиса, это может произойти очень скоро.

Ранее сообщалось, что в КНР опасаются, что американский президент Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве попытается разобщить Россию и КНР.