Американский политик задал неудобный вопрос о теракте в «Крокусе» Активист Пособец усомнился в причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский активист Джек Пособец усомнился, что боевики «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сбежали бы после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», говорится в сообщении политика в соцсети Twitter (X). Это ставит под сомнение версию о причастности джихадистов к теракту, намекнул он.

Вы когда-нибудь видели, чтобы джихадисты ИГИЛ убегали после нападения? — задался вопросом Пособец.

Ранее Telegram-канал «112» передавал, что после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве устроили массовые рейды по общежитиям, где проживают мигранты. Как сообщили очевидцы, в Тверском районе у хостела в Минаевском переулке припаркованы полицейские машины и автозак. Силовики досматривали иностранцев на наличие оружия. Также был усилен контроль за проезжающими автомобилями.

До этого МИД Таджикистана опроверг сообщения о причастности к теракту трех граждан республики, которые распространились в СМИ и Telegram-каналах. В Душанбе заявили, что двое из них сейчас находятся в Таджикистане, а третий работает таксистом в Самарской области. Информацию о четвертом гражданине в ведомстве не предоставили.