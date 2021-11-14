Американский политик рассказал о военных США у границ России

Американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер, комментируя письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Чёрное море, заявил о присутствии военных США на территории Украины.

На Украине уже есть наши военные, — заявил он в беседе с телеканалом Fox News.

По его словам, для Соединённых Штатов «стратегически важно» предоставлять украинской стороне разведданные и летальное оружие. При этом он не стал объяснять, почему Вашингтон занял именно такую позицию.

Ранее сообщалось, что Шестой флот ВМС США направил свой флагманский корабль Mount Whitney в Чёрное море для проведения совместных операций с силами НАТО, где проходят незапланированные учения стран Альянса. В российском МИД данную ситуацию назвали «игрой с огнём». Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.