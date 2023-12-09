В США рассказали, что заставит Киев говорить с Москвой Офицер Дэвис: возможности ВПК России заставят Киев говорить с Москвой

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Возможности российского военно-промышленного комплекса вынудят Вашингтон и Киев пойти на переговоры с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. Он убежден, что новое возможное наступление ВСУ на фоне провала предыдущего также не увенчается успехом. Офицер отметил, что наиболее разумным путем для урегулирования конфликта станут мирные переговоры, поскольку любые деньги, переданные Вашингтоном Киеву, не способны повлиять на исход СВО.

Прошлое наступление ВСУ провалилось, и еще одно уж точно не станет успешным, потому что российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше [оружия]. Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров, — сказал Дэвис.

Ранее член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов заявил, что звучащие в последнее время на Западе призывы возобновить переговоры с Россией по украинскому конфликту являются уловками, рассчитанными на то, чтобы дать Киеву передышку. По словам Арзанова, Москва должна спокойно идти дальше, пока не будут достигнуты цели СВО — полная денацификация и демилитаризация Украины.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с РФ.