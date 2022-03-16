Американский наёмник рассказал о заградотрядах на Украине

Украинские националисты фактически угрожали иностранному легиону заградотрядом, когда приехавшие воевать иностранцы отказались идти на Киев без достаточного количества оружия и боеприпасов. Как рассказал вернувшийся с Украины гражданин США, слова которого приводит РИА Новости, украинская сторона плохо обеспечивала приехавших оружием и боеприпасами, некоторым досталось по 10 патронов.

Когда они захотели отправить нас в Киев, мы сказали нет. Вся наша группа: куча американцев, канадцы, британцы. А они нам сказали, что мы должны ехать или нам будут стрелять в спину, — рассказал американец.

Кроме того, он рассказал о разгроме баз с иностранными наёмниками, в результате которого многие из них были ликвидированы. Покинуть же страну оказалось сложно, так как мужчин, по словам американца, разворачивают обратно и вынуждают вступать в вооружённые отряды. Для побега ему и ещё нескольким иностранцам пришлось использовать машину скорой помощи. Он призвал не поддаваться на призывы, не вступать ни в какие иностранные легионы и не вмешиваться в конфликт.

Ранее на Украине был прекращён набор добровольцев в «Интернациональный легион территориальной обороны». Отмечается, что такое решение было принято после уничтожения ракетным ударом ВС РФ примерно 180 иностранных военных во Львове.

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по украинским учебным центрам во Львове 13 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, под удар попали 180 иностранных наёмников в населённом пункте Старичи и на полигоне Яворовский, где были развёрнуты пункты подготовки иностранных бойцов и базы хранения оружия и военной техники из зарубежных стран. Представитель МО РФ предупредил, что уничтожение наёмников будет продолжено.