Американский нацист заявил, что получил гражданство Украины Известный американский нацист Маклеллан заявил, что получил украинский паспорт

Паспорт гражданина Украины / Фото Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный американский нацист Кент Маклеллан, который, вероятно, принимал участие в боях на мариупольском заводе «Азовсталь», сообщил, что получил гражданство Украины, передаёт РИА Новости.

Я на Украине. Я только что получил гражданство, — написал Маклеллан в закрытом чате американского «Национал-социалистического движения», где общаются украинские и западные нацисты.

По данным агентства, 32-летний нацист, родившийся также в семье лидера рок-группы Brutal Attack Кена Маклеллана, давно состоит в Национал-социалистическом движении (National Socialist Movement, NSM). Он был впервые арестован в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года, поводом послужили оставленные им расистские надписи в городе Кресент-Сити. После этого последовал срок за вандализм и избиение иммигрантов.

ФБР задержало Маклеллана в мае 2012 года вместе с пособниками из «Американского фронта» за подготовку теракта против нацменьшинств во Флориде. После чего, вероятно, он получил задание спецслужб США и в 2014 году, во время Майдана, Маклеллан был в Киеве, где вступил в Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), занимался вербовкой наемников в ряде стран.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев ранее заявил, что командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыну), который вместе со своими подчинёнными был заблокирован на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, могут приговорить к смертной казни. Он заявил, что сдавшихся в плен бойцов украинского полка «Азов» следует судить в ДНР и ЛНР.