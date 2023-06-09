В США рассказали о неоценимой услуге Байдена для России Либертарианец Карпентер заявил об укреплении рубля из-за антироссийских санкций США

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Рубль со времен обвала с началом СВО восстановил свою стоимость и на сегодняшний день является одной из наиболее сильных валют в мире, заявил в колонке для 19FortyFive старший научный сотрудник либертарианского Института Катона по вопросам безопасности и историк американской дипломатии Тед Гален Карпентер. Он отметил, что политика администрация президента США Джо Байдена привела к тому, что санкции против России только в краткосрочной перспективе смогли ухудшить положение рубля в российской экономике, последующий эффект был обратным.

Первоочередной целью администрации было подорвать курс российского рубля, и эта политика, похоже, сработала в краткосрочной перспективе. Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что рубль превратился в щебень. Сегодня это утверждение кажется пустым. Рубль восстановил свою стоимость за считанные недели и сейчас является одной из самых сильных валют на международной арене, — пишет Карпентер.

Помимо введения санкций Вашингтон наложил арест на долларовые активы российского правительства, хранящиеся в Соединенных Штатах. Карпентер считает, что этот шаг может навредить экономике США в долгосрочной перспективе.

Карпентер получил докторскую степень по истории дипломатии США в Техасском университете.

9 июня сообщалось, что в ходе торгов на МосБирже курс доллара поднялся выше 83 рублей. Такие значения американская национальная валюта последний раз демонстрировала 7 апреля 2023 года.