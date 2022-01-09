Американский госсекретарь поделился ожиданиями от переговоров с Россией

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал в интервью телеканалу CNN предстоящие переговоры с Россией и сообщил, что Соединённые Штаты не ждут большего прорыва от встречи. Однако Блинкен добавил, что страны могут достигнуть определенного прогресса. США также готовы выслушать озабоченность России по поводу политики НАТО.

Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России по НАТО, а также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе, — сказал Блинкен.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что не собираются идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч с представителями США и НАТО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва разочарована позицией Запада и не считает её конструктивной в будущей дискуссии по гарантиям безопасности.

Российская делегация, возглавляемая замглавы МИД Сергеем Рябковым, прибыла в Женеву в воскресенье, 9 января, для проведения переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности. Главная встреча должна состояться 10 января, но уже сегодня представители России и США проведут первые переговоры.

Представители Белого дома уже сообщали, что США настроены на предстоящие переговоры с РФ не оптимистично. Также в Вашингтоне подчеркнули, что у США нет планов размещать на Украине ракетные вооружения и выразили надежду прийти к взаимопониманию с Россией в этом вопросе. При этом в администрации США отметили, что ожидают от Москвы принятия на себя встречных обязательств.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.