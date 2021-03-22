Госдеп обвинил Россию в гибели мирного жителя в Сирии

https://static.news.ru/photo/102562f2-8b3e-11eb-becf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдепартамент США заявил, что военная авиация России нанесла авиаудары по участку в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в результате атаки с воздуха погиб мирный житель.

Российские авиаудары по Идлибу вблизи перехода Баб эль-Хава на границе с Турцией, согласно поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи, — приводит заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса РИА Новости.

В заявлении подчёркивается, что Баб эль-Хава является единственным одобренным ООН гуманитарным пограничным переходом в САР. В Госдепе указывают, что этим «действенным инструментом оказания жизненно важной гуманитарной помощи» каждый месяц пользуются примерно 2,4 млн сирийцев. Внешнеполитическое ведомство призывает не делать «мишенями в военных действиях» мирное население, медучреждения и медицинский персонал.

Российская сторона заявление Госдепа пока не комментировала.

Ранее Минобороны Турции обвинило Вооружённые силы Сирии в нанесении удара по госпиталю в Идлибе, передавал NEWS.ru.