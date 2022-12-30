Американский генерал заявил, что подход США может «обескровить» Украину Отставной генерал армии США Кларк: подход Вашингтона к украинской ситуации может «обескровить» страну

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подход США к ситуации вокруг Украины может обескровить страну, которая в процессе рискует потерять важнейшую инфраструктуру и промышленный потенциал, заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, отставной американский генерал Уэсли Кларк. Он заметил, что действия Вашингтона не отвечают собственным интересам государства. Штаты, подчеркнул отставной генерал, хотят стабилизировать ситуацию и снизить вероятность конфликта НАТО и РФ, передает ТАСС.

Мы находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации. Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства. И мы обескровливаем их в этом, — сказал Кларк.

Отставной генерал также обратил внимание на позицию США. Он заметил, что интересы Вашингтона не совпадают с интересами Киева. По словам военного, президент Украины Владимир Зеленский хочет «вернуть всю территорию Украины». Штаты же стремятся стабилизировать ситуацию и не допустить прямого столкновения России и НАТО, а также не позволить начаться третьей мировой войне, заключил генерал. Он добавил, что еще одной задачей является сдерживание Китая, на котором США нужно сосредоточить внимание.

Ранее американский журналист Дональд Кирк написал, что поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, чего он не может позволить. При этом Кирк перефразировал цитату Льва Толстого из романа «Анна Каренина» про счастливые и несчастливые семьи, заявив, что «победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история».