Американский генерал рассказал о проблемах с поставками оружия Украине Генерал армии США Кин: западные страны задерживают поставки оружия на Украину

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вашингтон продолжает поставки вооружения на Украину, но до линии фронта оружие доходит не вовремя, заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин. Именно эти задержки приводят к тому, что у России появляется еще больше потенциала в ведении боевых действий, передает телеканал Fox News.

Как отметил экс-генерал, сейчас Украина находится в переломном моменте, а потому ей нужно еще больше оружия, чтобы удалось дать хоть какой-то отпор российским силам.

Похоже, правильное оружие просто не доставляется вовремя и превращает то, что могло бы стать чистой победой Украины, в преимущество России, — сказал Кин.

Он уточнил, что обычно в Пентагоне отводится несколько недель или даже месяцев на то, чтобы украинские военные смогли получить оружие. Например, речь идет о ракетном комплексе «Гарпун», для использования которого ВСУ нужно некоторое время: нужно не только доставить это вооружение на Украину, но и научить бойцов правильно его применять.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать военную помощь Украине, взывая при этом к перемирию для вывоза зерна. По его словам, на сегодняшний день в украинских портах заблокированы 20 млн тонн зерновых культур.