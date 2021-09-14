Американский генерал при Трампе тайно обещал китайцам предупредить о войне

В последние месяцы пребывания на посту американского президента Дональда Трампа не все в его команде были согласны с его политикой. В военной среде вообще считали его «психически неуравновешенным». Об этом сообщил ветеран американской журналистики, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд в своей книге.

По словам Вудворда, председателю Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералу Марку Милли из-за неадекватного поведения Трампа приходилось втайне от него звонить в Китай. Его целью было предотвращение возможного военного столкновения между двумя странами.

Первый разговор Милли с коллегой из Китая Ли Цзочэном состоялся 30 октября, то есть до выборов. Когда Трамп проиграл Байдену, но всё ещё был президентом, генерал позвонил китайцам во второй раз. Это было 8 января.

Мы не собираемся нападать или проводить против вас какие бы то ни было кинетические операции, — заверил Милли коллег из Пекина при первой беседе.

Также американский военный чиновник обещал известить Китай в случае разработки какой-то военной операции против КНР.

Генерал Ли, мы с вами знаем друг друга уже пять лет. Если мы соберёмся атаковать, то я позвоню вам заранее. Это не будет неожиданностью, — уверял он Цзочэна.

Генерал до сих пор занимает свою должность председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США.

Война американцев с Китаем и Россией приведёт к разрушительным последствиям для всего мира. Как ранее заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен, его страна не должна допустить подобной войны, военные действия такого масштаба просто уничтожат мировую экономику и разрушат мир в целом.